Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.04.2017 18:00

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска проведена проверка исполнения законодательства в сфере страхования, в ходе которой выявлено, что неустановленное лицо путем обмана относительно наступления страхового случая похитило денежные средства в размере 29 200 рублей, принадлежащие одной из страховых компаний Мурманска.

Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц материалы проверки были направлены в орган предварительного следствия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу).
В настоящее время проводится ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, совершившего данное преступление.
Ход расследования находится на контроле прокурора округа.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.25
Евро = 59.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.