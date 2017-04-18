По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска проведена проверка исполнения законодательства в сфере страхования, в ходе которой выявлено, что неустановленное лицо путем обмана относительно наступления страхового случая похитило денежные средства в размере 29 200 рублей, принадлежащие одной из страховых компаний Мурманска.

Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц материалы проверки были направлены в орган предварительного следствия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу).

В настоящее время проводится ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, совершившего данное преступление.

Ход расследования находится на контроле прокурора округа.

Прокуратура Мурманской области