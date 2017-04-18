В Мурманской областной филармонии состоится концерт джазового квартета Макса Ионата

20 апреля в 18.30 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт джазового квартета Макса Ионата, Италия-Россия.

Макс Ионата считается одним из крупнейших итальянских саксофонистов на современной международной джазовой арене. Он постоянный резидент наиболее известных в мире джаз-клубов и международных фестивалей.

Состав квартета:

Макс Ионата– тенор-саксофон;

Наталья Скворцова – фортепиано;

Марко Пичирилло – контрабас;

Александр Боженко – барабаны.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области