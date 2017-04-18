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18.04.2017 17:45

В Мурманской областной филармонии состоится концерт джазового квартета Макса Ионата

20 апреля в 18.30 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт джазового квартета Макса Ионата, Италия-Россия.

Макс Ионата считается одним из крупнейших итальянских саксофонистов на современной международной джазовой арене. Он постоянный резидент наиболее известных в мире джаз-клубов и международных фестивалей.

Состав квартета:
Макс Ионата– тенор-саксофон;
Наталья Скворцова – фортепиано;
Марко Пичирилло – контрабас;
Александр Боженко – барабаны. 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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