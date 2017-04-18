В Мурманске за незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере осуждена местная жительница

Заместителем прокурора области Юрием Дюжевым поддержано государственное обвинение в Октябрьском районном суде г. Мурманска по уголовному делу в отношении женщины, обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Судом установлено, что северянка 29 января 2017 года, находясь в подъезде одного из домов по ул.Гвардейская в г.Мурманске, путем изъятия из тайника, оборудованного на доводчике входной двери подъезда, приобрела у неустановленного лица вещество общей массой 0,1546 гр., содержащее в своем составе наркотические средства диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин и 3-метилфентанил, то есть наркотическое средство в крупном размере. Данное наркотическое средство она незаконно хранила при себе до ее задержания.

Приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от 12.04.2017 женщина осуждена по ч.2 ст.228 УК РФ, с учетом предыдущей судимости, к 3 годам 10 дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима с предоставлением отсрочки от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.



Прокуратура Мурманской области