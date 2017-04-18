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18.04.2017 17:30

Библиотеки ЗАТО Александровск приняли участие во Всероссийской акции единого дня действий «День экологических знаний»

Специалисты Центральной детской библиотеки г. Полярный познакомили читателей с книжными выставками «Жить в гармонии с планетой», «Земля в руках людей», а с помощью устного журнала «Берегите Землю, берегите!» школьники совершили путешествие по страницам книги природы, каждая из которых была посвящена определенной экологической проблеме.

В рамках акции читатели из Снежногорска отправились в экологическую экспедицию «Познавая Землю – сохраняй природу», чтобы раскрыть важнейшие экологические закономерности, которые должен знать каждый человек. Ответив на десять предложенных вопросов, дети узнали, насколько велик или мал их экологический след, оставленный в природе.
В Городской детской библиотеке г. Гаджиево для юных книголюбов прошел экологический турнир «Эта земля – твоя и моя», викторина и тематический кроссворд. Ребята постарше приняли участие в экологическом лото «Азбука Кольского полуострова». В ходе игры учащиеся узнали о «бараньих лбах» на Семеновском озере, заповедниках Кольского Заполярья, животных, растениях и рыбах, обитающих только в нашем регионе.
Мероприятия в рамках экологической акции завершились церемонией награждения открытого городского творческого конкурса «Природа знает лучше», который в преддверии единого дня экологических знаний организовала Центральная городская библиотека им. А.М.Каутского г. Полярный.
В конкурсе приняли участие 20 александровцев в возрасте от 7 до 18 лет. На суд жюри они представили продуманные символы, по экологической безопасности окружающей среды. Конкурсные работы призывали к защите, охране природы и ее обитателей, символизировали опасность, предупреждение и запрет. Победителей и участников конкурса наградили грамотами, благодарностями и заслуженными подарками.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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