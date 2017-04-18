Областная научная библиотека приглашает мурманчан на лекцию «Образ России в зеркале современной скандинавской и финской литературы»

20 апреля в 17.00 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, Литературная гостиная, 4 этаж) состоится лекция «Образ России в зеркале современной скандинавской и финской литературы».

Лекцию из цикла «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе» прочитает известный мурманский филолог Ольга Пожидаева. Она проанализирует раскрытие образа России на примере произведений современных авторов: Пера Петерссона, Кари Хотакайнена, Хербьерг Вассму, Юстейна Гордера, Хьяртана Флегстада, Роя Якобсена и Стига Ларссона. Основные понятия, которые будут исследоваться в течение лекции: диалог культур, национальная идентичность, художественный образ, литературный миф и мифологизация сознания.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области