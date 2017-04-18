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18.04.2017 16:30

Сотрудники экстренного ведомства встретились с воспитанниками и персоналом мурмашинского детского дома «Журавушка»

Для предотвращения пожаров по причине детской шалости с огнем, формирования культуры безопасного поведения, создания условий для безопасности детей, сотрудники экстренного ведомства систематически проводят мероприятия в дошкольных и общеобразовательных учреждениях региона.

Так, представители отдела надзорной деятельности Кольского и Печенгского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области встретились с воспитанниками и персоналом мурмашинского детского дома «Журавушка», чтобы в очередной раз напомнить им требования пожарной безопасности.
Во время беседы представители спасательного ведомства проинструктировали присутствующих о том, какие действия необходимо предпринимать, чтобы не допустить возгорания, как правильно вести себя в случае его возникновения, разъяснили порядок использования первичных средств пожаротушения и, конечно же, напомнили телефоны экстренных служб.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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