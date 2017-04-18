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18.04.2017 16:00

Юные северяне примут участие в отборочном туре Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица»

20 апреля в 10.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится отборочный тур Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица» (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Фестивальный зал).

Аналогов этому конкурсу не существует, в его основе лежит идея представить всей России талантливых ребят, которые живут в разных уголках страны, и занимаются теми видами искусства, в которых именно Россия традиционно первая в мире: балет, академическое пение, инструментальное исполнение, цирковое искусство и художественная гимнастика.
Конкурсанты до 16 лет выступят перед членами жюри в номинациях «Вокал», «Хореография», «Игра на музыкальных инструментах», «Актерское мастерство» и «Ораторское искусство».
Самые яркие и талантливые дети попадут в финальную часть конкурса «Синяя птица», съемки которой состоятся осенью 2017 года.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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