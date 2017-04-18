Областной театр кукол начинает гастроли по Мурманской области со спектаклем «Горькая память войны»

В преддверии празднования 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне Мурманский областной театр кукол начинает гастроли по городам и поселкам Мурманской области со спектаклем «Горькая память войны».

Эта постановка - рассказ о войне устами тех, чье детство закончилось с началом войны. В основу пьесы легли архивные материалы – письма детей, прошедших через весь ужас войны. В устах героев спектакля воспоминания обретают вторую жизнь, заставляя зрителей взглянуть на нынешний мир другими глазами. Режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Российской Федерации Тамара Волынкина.

Расписание гастролей:

20 апреля в 16.00 – г. Заполярный, ул. Стрельцова, д. 1А, Дворец культуры «Октябрь»;

21 апреля в 14.00 – п. Никель, ул. Октябрьская, д.1, Дворец культуры «Восход»;

25 апреля в 18.00 – г. Апатиты, ул. Ленина, 24, Дворец культуры «Строитель»;

26 апреля в 12.00 – г. Кировск, ул. Мира, 7, Кировский городской Дворец культуры;

26 апреля в 19.00 – п. Африканда, ул. Советская д. 8, Дом культуры населенного пункта Африканда;

27 апреля в 12.30 – г. Кандалакша, ул. Первомайская, 32, к/т «Нива»;

27 апреля в 18.00 – г. Полярные Зори, ул. Пушкина, 18, Детская школа искусств;

28 апреля в 12.00 – г. Оленегорск, пр. Ленинградский, 5, Центр культуры и досуга «Полярная звезда»;

28 апреля в 18.00 – г. Мончегорск, пр. Металлургов, 30, Мончегорский городской центр культуры.

Спектакль также пройдет на сцене Мурманского областного театра кукол (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21 А):

4 мая в 13.00;

5 мая в 16.00;

6 мая в 10.30 и 13.00;

7 мая в 12.00 и 14.30.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области