Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.04.2017 15:45

Областной театр кукол начинает гастроли по Мурманской области со спектаклем «Горькая память войны»

В преддверии празднования 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне Мурманский областной театр кукол начинает гастроли по городам и поселкам Мурманской области со спектаклем «Горькая память войны». 

Эта постановка - рассказ о войне устами тех, чье детство закончилось с началом войны. В основу пьесы легли архивные материалы – письма детей, прошедших через весь ужас войны. В устах героев спектакля воспоминания обретают вторую жизнь, заставляя зрителей взглянуть на нынешний мир другими глазами. Режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Российской Федерации Тамара Волынкина.

Расписание гастролей:

20 апреля в 16.00 – г. Заполярный, ул. Стрельцова, д. 1А, Дворец культуры «Октябрь»;
21 апреля в 14.00 – п. Никель, ул. Октябрьская, д.1, Дворец культуры «Восход»;
25 апреля в 18.00 – г. Апатиты, ул. Ленина, 24, Дворец культуры «Строитель»; 
26 апреля в 12.00 – г. Кировск, ул. Мира, 7, Кировский городской Дворец культуры;
26 апреля в 19.00 – п. Африканда, ул. Советская д. 8, Дом культуры населенного пункта Африканда;
27 апреля в 12.30 – г. Кандалакша, ул. Первомайская, 32, к/т «Нива»;
27 апреля в 18.00 – г. Полярные Зори, ул. Пушкина, 18, Детская школа искусств;
28 апреля в 12.00 – г. Оленегорск, пр. Ленинградский, 5, Центр культуры и досуга «Полярная звезда»;
28 апреля в 18.00 – г. Мончегорск, пр. Металлургов, 30, Мончегорский городской центр культуры.

Спектакль также пройдет на сцене Мурманского областного театра кукол (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21 А): 

4 мая в 13.00;
5 мая в 16.00;
6 мая в 10.30 и 13.00;
7 мая в 12.00 и 14.30.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.25
Евро = 59.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.