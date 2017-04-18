В Кольском районе школьники призвали водителей не садиться пьяными за руль

В целях предупреждения аварийности с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами дорожного движения из средней школы города Колы провели акцию «Садись за руль трезвым!».

Проблема не теряет актуальности. Несмотря на ужесточение законодательства за подобный вид нарушений, инспекторами дорожно-патрульной службы в Кольском районе за последнее время составлено свыше 90 административных материалов, помимо этого, в отношении водителей возбуждено 6 уголовных дел по ст.264.1 УК РФ по фактам повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.

На территории Кольского района в текущем году в дорожно-транспортном происшествии по вине пьяного водителя пострадали 2 человека. Еще в одном дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, хотя видимые признаки алкогольного опьянения у него имелись.

Юидовцы в рамках акции вручали водителям памятки «Выпил – не заводись! Разобьешься!», а также пакетики с кофе. Таким образом дети призывали употреблять за рулем исключительно безалкогольные напитки. Водители соглашались и обещали садиться за руль исключительно трезвыми!

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району)