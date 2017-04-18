Всероссийские проверочные работы напишут 14 тысяч школьников Мурманской области

Сегодня в Мурманской области, как и по всей России, начались Всероссийские проверочные работы. Весной 2017 года их напишут более 2,5 миллиона учащихся. В исследованиях, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, примут участие почти 40 тысяч школ из всех регионов страны.

В Мурманской области Всероссийские проверочные работы напишут более 7 тысяч четвероклассников из 158 школ и около 7 тысяч пятиклассников из 141 школы. В 2017 году участие в них для 4-классников является обязательным, в 5 и 11 классах, а также в 10 классах – по решению школы.

18 апреля ученики 4 классов пишут диктант – первую часть работы по русскому языку. 20 апреля им предстоит выполнить вторую часть работы, состоящую из 12 заданий, которые, в частности, проверят умение распознавать и формулировать основную мысль текста, составлять план прочитанного в письменной форме, задавать вопрос и пересказывать информацию, подбирать синонимы.

Также 18 апреля проверочную работу по русскому языку будут выполнять ученики 5 классов. Работа включает в себя 8 заданий, на ее выполнение отводится 45 минут. Задания проверяют владение нормами правописания, умение производить фонетический, морфемный, морфологический и синтаксический разборы, ориентироваться в содержании текста, соблюдать нормы построения предложения и словоупотребления.

Уже завтра, 19 апреля, Всероссийские проверочные работы по географии в режиме апробации предстоит писать ученикам 10 и 11 классов.

Всего в апреле – мае текущего года в 4 классах школьники напишут работы по русскому языку, математике, окружающему миру, пятиклассники – по русскому, математике, истории, биологии, ученики 10 классов – по географии, выпускники 11 классов – по физике, химии, биологии, истории и географии. Обучающиеся выполняют работы в школах по месту обучения, их проводят учителя, работающие с классом. На выполнение проверочной работы отводится один или два урока в зависимости от класса и предмета.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников, индивидуальных достижений обучающихся с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта. Они не являются аналогом государственной итоговой аттестации.

Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям.

«По итогам Всероссийских проверочных работ не должно быть никаких наказаний. Они нужны, в первую очередь, чтобы выявить пробелы в знаниях ребят и скорректировать учебные программы», - подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /