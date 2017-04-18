"Кольский Север на переломе эпох". Мурманские научные чтения - совсем скоро. Детали нового проекта

Анастасия Русинова.

В четверг в краеведческом музее впервые пройдут мурманские научные чтения. Тема - "Кольский Север на переломе эпох", 100 лет Великой русской революции. Докладчики - историки, профессора, музейные сотрудники из Мурманска, городов области, Санкт-Петербурга и Москвы. Речь пойдет о событиях 1917-го года, о моменте, который изменил жизнь всей страны, о развитии северных территорий в революционные годы XX века. Главный акцент - не на политическом аспекте, а на исторической важности.

Председатель комитета по культуре и искусству Муранской области Сергей Ершов: "Принижать нашу историю и принижать всемирное историческое значение не только не правильно, а даже вредно, потому что любой уход исторического осмысления приводит к тому, что на этой теме спекулируют, используют в борьбе против российского государства".

Предваряет научные чтения - выставка "Революционный 1917-й. Документы свидетельствуют". Сейчас идут последние приготовления. Открытие уже завтра. Экспонаты из фондов государственного центрального музея современной истории России, крупнейшего музея страны по новейшей отечественной истории. Например, на выставке можно будет увидеть подлинные документы - приказы, постановления - временного правительства, личные вещи некоторых революционеров, фотоматериалы, плакаты и сатирические открытки того времени.

Заведующий экспозиционно-выставочным отделом Государственного центрального музея современной истории России (г. Москва) Александр Ильин: "Мы сознательно отказались от какого-то идеологического подхода. Решили пойти от экспоната - это вещи которые передают дух эпохи, вещи которых касались руки людей той эпохи,имеют отношение к революции с той или иной стороны. Фотографии, которые запечатлели этих людей".