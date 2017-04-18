В Мурманск прибыла представительная делегация Республики Беларусь, во главе с председателем Минского горисполкома

Артем Дашевский.

Сегодня в Мурманске - представительная делегация Республики Беларусь, во главе с председателем Минского горисполкома Андреем Шорецем. Свой визит гости начали с возложения цветов к вечному огню Мемориала Защитникам Советского Заполярья и стелам Минска, Брестской крепости и Мурманска - на аллее славы городов-героев. Прочные связи между нашей областью и братской республикой - с 94-го года. Кольское Заполярье - один из первых субъектов России, подписавший соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Спустя ровно 20 лет, в 2014-м, между Мурманском и Минском - новый договор об установлении побратимских связей.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Живя в своих достаточно теплых условиях, они для нас сделали качественный автобус. Продукты питания, которые производят белорусы очень пользуются популярностью у мурманчан. Мебель, которая продается здесь, точно так же достаточно качественная и интересная".

Председатель Минского горисполкома, председатель рабочей группы от Республики Беларусь Андрей Шорец: "Всегда хочется большего. И на сегодняшний день, к сожалению, мы имеем достаточно много резервов. Несмотря на хорошие показатели за первый квартал, темпы взаимного сотрудничества у нас превышают прошлогодние - там 144 процента. Но мы видим - еще есть определенные резервы в различных сферах".

Резервы есть, и их надо использовать в полном объеме. Главное мероприятие в рамках визита - заседание рабочей группы по развитию сотрудничества. Оно проходит в правительстве области под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.