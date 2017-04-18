"Равные возможности детям". Сегодня по всей стране стартовал новый проект ОНФ

Светлана Деменева.

"Равные возможности детям". Новый проект Общероссийского народного фронта сегодня стартовал по всей стране. Суть в том, что каждый ребенок - в какой бы семье не жил - в первую очередь, речь о финансовой стороне вопроса, - должен иметь возможность посещать секцию или кружок. Даже если они платные. Насколько доступно в Мурманской области дополнительное образование? Активисты ОНФ провели мониторинг - результаты пока предварительные. И, в принципе, положительные.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Мы готовы работать индивидуально с родителями, индивидуально с ребенком. Если ребенок хочет посещать ту или иную секцию или кружок, но родители не могут ему обеспечить в силу тех или иных причин, то мы будем индивидуально работать и с родителями, и с минобразованием, и с представителями тех кружков и секций, куда они хотят ходить и посещать".

Дополнительное образование - это свобода выбора, возможность проявить себя. В мурманских школах все больше практикуют, так называемые, внеурочные занятия. Кружки, студии, секции и клубы открывают прямо на базе учебного заведения.

Директор школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Ребенок, когда он маленький, его ведут в какие-то музыкальные школы, танцевальные школы, в спортивные школы. Но это далеко - это время. А в условиях мегаполиса сегодня это час - два только на дорогу. И конечно, детям тяжело. А возможность начать, попробовать. И когда уже ребенок определился, что спорт его будущее - он уже идет с спортивную школу и на полном серьезе там занимается".