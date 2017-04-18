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18.04.2017 13:45

Транспортная безопасность, усиление контроля. В Мурманской области создают новую структуру

Светлана Деменева.

В Мурманской области создадут специальную комиссию по вопросам безопасности на транспорте. В новую структуру войдут представители всех заинтересованных ведомств, а контролировать работу будут в региональном правительстве. Такое решение приняли сегодня на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области. Комиссия возьмет контроль за водным, воздушным и и железнодорожным транспортом.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Наша общая задача - выработать конкретные дополнительные меры противодействия преступности, обеспечить эффективное взаимодействие правоохранительных органов, контролирующих и исполнительных органов власти региона в этой работе".
Случаи, когда в Мурманской области транспорт представляет для людей опасность, единичны. Но всё-таки есть. Пример, когда в аэропорту Мурманска самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Пострадавших не было, но пассажиры испытали не самые лучшие эмоции. На повестке дня и проблема так называемых, зацеперов. В преддверии летнего сезона особое внимание - детским лагерям. Допустить повторение прошлогодней трагедии в Карелии нельзя.
Руководитель Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ Сергей Сазин: "Взаимодействие в упреждающей фазе. Не дожидаться, когда произойдут какие-то события. Не дожидаться, когда произойдет как в Карелии, не дожидаться когда произошло то, что произошло в метро Санкт-Петербурга, не дожидаться, что будет происходить с воздушным транспортом. Мы будем заранее вмешиваться, мы будем выявлять и возбуждать уголовное дело, и всеми дозволенными нам способами принимать меры".
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