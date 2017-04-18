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18.04.2017 13:15

Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил деловой заход в Кабо-Верде

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск» под командованием капитана 1 ранга Анатолия Кожурова, выполняющий задачи дальнего похода в Атлантическом океане, прибыл в порт Прая – столицу Республики Кабо-Верде, расположенную на архипелаге острова Зелёного мыса в 335 милях от западного побережья Африканского континента.

Во время делового захода на борту БПК «Североморск» побывают представители военно-политического руководства Республики Кабо-Верде, жители и гости города Прая. Для экипажа спланированы автобусные экскурсии по историческим местам столицы республики. Североморцы посетят так называемый «старый город», расположенный в 20-ти километрах от современного, а также побывают в городе Таррафал и природном заповеднике Кинта де Монтанья.

Поход большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения Северного флота начался 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.
В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в составе отряда из СБС «Алтай» и СМТ «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.
С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.
За время дальнего похода вокруг Африки БПК «Североморск» посетил порты Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), рейд порта Пемба (Мозамбик), а также Кейптаун (ЮАР), Луанда (Ангола) Малабо (Экваториальная Гвинея).

Пресс-служба Северного флота
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