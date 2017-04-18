Перспективы создания на Шпицбергене базы отряда аварийно-спасательных работ и морской биологической станции ПИНРО должны проработать в Минсельхозе и Росрыболовстве

Андрей Зайцев.

Такая информация прозвучала в Москве на заседании Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге под председательством – вице-премьера Аркадия Дворковича. Министерствам финансов, образования и науки, Федеральному агентству научных организаций поручено предусмотреть дополнительные средства из бюджета на финансирование исследований. Укрепление позиций России в районе Шпицбергена в первую очередь связано с обеспечением безопасности мореплавания, оказанием необходимой экстренной помощи, а также созданием на островах условий для более эффективной работы промысловиков.

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