Смотрите на канале "Россия 24" программу "Интервью"

Гость студии - министр образования и науки Мурманской области - Наталия Карпенко. Речь пойдет о новом проекте профильного ведомства - "Читающая школа". В чем его суть? И действительно ли сегодня вместо книг дети всё чаще берут в руки электронные гаджеты? Проект уже стартовал. Параллельно работу в этом направлении ведут муниципалитеты. Каким образом? Глава региона заявила о необходимости менять облик школьных библиотек, развивать их. Что это подразумевает под собой? Ответы на эти и другие вопросы сегодня вечером в 19.45 в программе "Интервью".