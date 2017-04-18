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18.04.2017 12:15

Служба ГАИ-ГИБДД - экскурс в историю. Музей инспекторской славы открылся после реконструкции

Елена Белкина.

Музей ГАИ -ГИБДД распахнул свои двери после реконструкции. Рассказ об истории заполярного подразделения в обновленной экспозиции - с дежурной части. На выставке - фотографии из личных архивов, документы, элементы экипировки постовых милиционеров и полицейских разных лет. Техника, специальные средства, системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения, приборы, которые использовали в своей работе сотрудники ГАИ-ГИБДД. Музей носит имя Геннадия Леонтьевича Пасечного, который и основал его в 2001 году. Первыми гостями экспозиции, открытие которой приурочили ко Дню ветеранов органов внутренних дел, стали третьеклассники мурманской прогимназии.
Председатель Совета ветеранов ГАИ ГИБДД Мурманской области Галимжан Ташанов: "Музей, конечно, можно сказать, это продолжение нашей традиции, заложенной товарищами для молодых, чтобы они знали историю нашей организации службы Госавтоинспекции, естественно, профилактика безопасности дорожного движения - это с раннего детства для детей".
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