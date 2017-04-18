Разговор с молодежью, вопросы профориентации. В Мурманске завершилась выставка, связанная со строительством и современными стройтехнологиями

Татьяна Нестерова.

Специализированная выставка, связанная со строительством и современными стройтехнологиями - в Мурманске. При поддержке профильного министерства - разговор с молодежью. Вопросы профориентации. Региону сегодня не хватает строительных кадров. Тогда как объем работ растет. Уже есть планы на этот и 2018-й год.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Мурманская область развивается. Нам много еще, чего нужно строить, реконструировать в Мурманской области. И на ближайшие 100 лет у нас работы достаточно. Кто-то эту работу должен делать. Поэтому нам важно сегодня ребятам рассказать, что же они могут сделать для Мурманской области, и, конечно, для себя".

Министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан: "Мы планируем и в этом году, и на будущий год - реконструкцию театра кукол, драматического театра и много будет других перспективных строек. И "НОВАТЭК" у нас строит и "РОСНЕФТЬ", то есть, объекты будут и им будет интересно".