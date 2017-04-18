Согласованность действий всех служб, ответственных за безопасность северян и соблюдение порядка. В Североморске прошли антитеррористические учения

Алексей Елкин.

Учения в Североморске. Площадкой стало здание районного суда. Взаимодействие отработали судебные приставы, полиция и спасатели. В основе легенды - возможные реальные угрозы.

Все помещения в здании суда проверены. Судебные приставы, отвечающие за безопасность, приступают к исполнению основных обязанностей. Контроль на входе - обязательная процедура.

Это - учения. У злоумышленника - нож и пистолет. Мужчину задерживают. Прибывает наряд полиции. В качестве наблюдателей на такие тренировки всегда приглашаются и представители органов власти, и коллеги из других судов. Мероприятие - регионального масштаба. Сценарий основан на возможных реальных угрозах.

Начальник отдела обеспечения деятельности суда и кадров Североморского районного суда Ирина Ерофеева: "В зале судебного заседания возможность, например, покушения на судью. Побег из зала судебного заседания. То есть, вот эти вот моменты мы отрабатываем. Поскольку, такие моменты бывают в жизни".

Опасный момент - оглашение приговора. Убедительно и артистично роль злоумышленника играет сотрудник силового подразделения.

Так, осужденный еще может продолжать грубить, а приставы должны сработать на опережение. Важно сразу понять - нет ли в зале сообщников преступника, решившегося на отчаянный поступок.

Начальник пожарно-спасательного гарнизона ЗАТО г. Североморск Алексей Порфирьев: "Подобные тренировки, они очень полезны. Не только для судебных приставов, которые проводили тренировки, но и для нас. Учимся мы, учатся они".

Эвакуация. В ходе осмотра в зале обнаружен подозрительный предмет и с ним работают саперы. Здание оцеплено. В полной готовности прийти на помощь медики. Рядом - пожарные расчеты МЧС. Главное в таких тренировках - согласованность действий всех служб, ответственных за безопасность северян и соблюдение порядка.