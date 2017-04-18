Новшества в законодательстве, грамотная работа управляющих компаний, тарифы и платежи. В Мурмашах состоялся семинар для жителей "Школа грамотного потребителя"

Артем Дашевский.

"Школа грамотного потребителя" пришла в Мурмаши. Семинар в рамках проекта "Единой России". О новшествах в законодательстве, о грамотной работе управляющих компаний, о тарифах и платежах рассказала главный Государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова. Каждый, кто пришел на встречу, получил квалифицированную помощь в решение той или иной проблемы. Вопросы, на которые сразу не ответить, начальник ГЖИ взяла "на карандаш".

Главный Государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Мы постоянно ездим по всей Мурманской области - от самого севера до самого юга. Везде, где можно организовать, мы это делаем, потому, что ЖКХ это то, что касается каждого человека. В основном муниципалитеты сами инициативу проявляют, потому что есть вопросы, которые местные власти не до конца могут разъяснить. Потому что есть большая часть законодательства в ЖКХ, которые относятся к федеральным или органом госжилнадзора".

По итогам объезда муниципалитета - резюме. Серьезных нарушений в сфере ЖКХ нет. В частности, снег, - повсеместная проблема этого года, - вывозят своевременно. Инициатор встречи - администрация городского поселения. Урок "грамотного потребителя" - первый, но, как уверяют местные власти, - не последний.

Глава администрации муниципального образования г.п. Мурмаши Татьяна Баженова: "У нас много жалоб поступает в рамках работы УК, о их бездействии или незаконных каких-то действиях. Естественно, жители не понимают - кому надо жаловаться, кому писать. Здесь конкретно им дали разъяснения, что не надо писать сразу президенту РФ или губернатору, что всё это можно решить на уровне муниципального образования или ГЖИ".