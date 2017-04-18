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18.04.2017 11:35

Теоретические тесты, решение сложных ситуационных задач, жаркие споры в консилиумах. В Мурманске прошел конкурс профессионального мастерства для врачей

Артем Дашевский.

В столице Заполярья выбрали "Доктора НЕО". Финал конкурса профессионального мастерства для врачей-педиатров и неонатологов. Позади тестирование, решение ситуационных задач, дебаты на консилиумах. Финалистов - четверо. Лучшие в своей профессии. У каждого - группа поддержки. Овации в зале - нескончаемые.
Главный врач ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника №4" Светлана Белозерова: "Сотрудник у нас довольно молодой, но уже имеет опыт работы. И она с большим энтузиазмом встретила предложение участвовать в этом конкурсе. Потому что она относится с таким рвением к работе, у нее глаза горят. И мы посчитали, что у нее все получится".
После долгого обсуждения эксперты пришли к единому мнению. Гран-при конкурса и победа в номинации "Народное признание. Сердце, подаренное детям" - у Александры Захаревской, врача-неонатолога из областного перинатального центра. "Лучший участковый педиатр" - Ольга Травкина из Мурманска. Первое место у Галины Амосовой из Североморска.
Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Где еще врачи обменяются своими улыбками, увидят друг друга. Возможно, они где - то учились вместе, где еще? Больше негде. Работа, работа. А здесь - это единственное место, единственная отдушина, где можно хорошо провести время и выбрать лучшего врача".
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