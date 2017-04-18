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18.04.2017 11:25

Безграничное обаяние и множество талантов. В Мурманске прошел конкурс "Очаровашка - 2017"

Артем Дашевский.

"Очаровашка-2017". Конкурс маленьких принцесс. Участницы совсем юные - от 6 лет. А вот испытания - не под стать их возрасту. Один из этапов, например, - дизайн костюма.
Безграничное обаяние и множество талантов, рука об руку сопровождают всех участниц конкурса "Очаровашка - 2017". В 18 раз на сцену областной "Кировки" вышли маленькие северянки, чтобы пригласить зрителей в "Добрый мир сказок Чуковского".
Ведущий методист Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Александра Хаверева: "Зрителей ждет встреча с известными героями сказки Чуковского с Танечкой и Ванечкой, которые попали в Африку, они хотели попутешествовать по всем сказкам Чуковского, но им будет постоянно мешать клякса. Это героиня, которая портит всем школьникам возможность красиво писать в тетрадках".
Самым юным участницам всего 6 лет. Второй этап соревнований. "Креативное ателье - "Чудо дерево". Здесь нужно проявить смекалку и вместе с родителями сконструировать костюм и, конечно, представить его на сцене. Елизавета Рыбакова прониклась достаточно взрослой темой.
Участница конкурса "Очаровашка — 2017" (г. Мурманск) Елизавета Рыбакова: "Это костюм из пупырчатой пленки. У нас сейчас Год экологии, поэтому у меня платье - чистая капля воды. Это народный костюм, я буду его показывать. Он чисто прозрачный. На платье будет нарисована капля воды".
География участниц - разные уголки Мурманской области. Областной центр, Кола, Тулома, Оленегорск и Полярные Зори. Свои творческие способности "Очаровашки" представили в третьем этапе соревнования. Калейдоскоп ярких номеров помог оживить сказки Корнея Ивановича Чуковского.
Участница конкурса "Очаровашка-2017" (г. Оленегорск) Соня Лаврененко: "Я решила участвовать в "Очаровашке", потому что я очень умная и талантливая".
Член жюри Анастасия Скачкова: "Очень сложно. Все детки творческие и замечательные, но они себя делают, участвую в этих конкурсах. Когда они перебарывают себя. Работа над собой это очень большое дело".
В итоге титул "Очаровашки - 2017" у Анастасии Скобелевой из Колы. Она одна из самых юных конкурсанток. Две участницы удостоились звания вице - очаровашка. Приз зрительских симпатий уехал в Оленегорск вместе Соней Лаврененко.
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