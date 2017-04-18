Сотрудники Росгвардии Мурманской области призывают граждан быть не только бдительными, но и сознательными

Уважаемые мурманчане и жители Мурманской области, гости региона! В последнее время значительно увеличилось количество сообщений от граждан об обнаружении в общественных местах подозрительных предметов. Зачастую это оставленные сумки, пакеты, коробки и т.д. Естественно, что ценные для себя вещи граждане оставляют не умышленно, а по своей невнимательности.

Убедительная просьба - не оставляйте ненужные вам вещи на улице, в подъездах и транспорте! Такие бесхозные предметы вызывают обоснованную тревогу у граждан и они сообщают об этом в оперативные службы, в том числе в Росгвардию.

Выехав для осмотра очередной подозрительной вещи, взрывотехники ОМОН Росгвардии могут не успеть обезвредить действительно опасный предмет и тогда последствия могут быть непредсказуемы. Так только за последнюю неделю спецподразделения Росгвардии 7 раз выезжали для проверки подозрительных предметов, во всех случаях тревога была ложной.

Если вы всё же обнаружили подозрительный предмет, то:

1. по возможности выясните, кто именно мог его оставить;

2. не пытайтесь самостоятельно осмотреть или переместить предмет;

3. отойдите на безопасное расстояние или найдите надёжное укрытие;

4. сообщите о находке в экстренные службы и дождитесь их прибытия;

5. не допускайте приближения посторонних лиц к подозрительному предмету.