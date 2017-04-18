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18.04.2017 10:30

Сотрудники Росгвардии Мурманской области призывают граждан быть не только бдительными, но и сознательными

Уважаемые мурманчане и жители Мурманской области, гости региона! В последнее время значительно увеличилось количество сообщений от граждан об обнаружении в общественных местах подозрительных предметов. Зачастую это оставленные сумки, пакеты, коробки и т.д. Естественно, что ценные для себя вещи граждане оставляют не умышленно, а по своей невнимательности.
Убедительная просьба - не оставляйте ненужные вам вещи на улице, в подъездах и транспорте! Такие бесхозные предметы вызывают обоснованную тревогу у граждан и они сообщают об этом в оперативные службы, в том числе в Росгвардию.
Выехав для осмотра очередной подозрительной вещи, взрывотехники ОМОН Росгвардии могут не успеть обезвредить действительно опасный предмет и тогда последствия могут быть непредсказуемы. Так только за последнюю неделю спецподразделения Росгвардии 7 раз выезжали для проверки подозрительных предметов, во всех случаях тревога была ложной.
Если вы всё же обнаружили подозрительный предмет, то:
1. по возможности выясните, кто именно мог его оставить;
2. не пытайтесь самостоятельно осмотреть или переместить предмет;
3. отойдите на безопасное расстояние или найдите надёжное укрытие;
4. сообщите о находке в экстренные службы и дождитесь их прибытия;
5. не допускайте приближения посторонних лиц к подозрительному предмету.
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