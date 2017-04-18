Минобрнауки объявил победителей конкурса опорных вузов в России в этом году

В списке 22 региональных университета. Их впервые разделили на две группы. В первой - восемь учебных заведений, которые получат дополнительное финансирование из федерального бюджета, в их числе и Мурманский арктический государственный университет. Еще 14 останутся без бюджетных ассигнований. Программа создания опорных вузов предполагает объединение региональных институтов в один крупный сильный университет, который и должен стать ведущим образовательным центром в субъекте. И если объединение и план развития поддерживают эксперты в Москве, то он получает дополнительное финансирование. В этом году выбирали из 80 заявок. Напомним, МАГУ - в числе победителей.

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