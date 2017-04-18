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18.04.2017 14:45

В Кандалакше открылся фестиваль «Время читать – время творить»

Муниципальный фестиваль «Время читать – время творить», открывающийся сегодня в Кандалакше, – часть образовательного проекта «Читающая школа», старт которому был дан в марте на региональной научно-практической конференции «Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека». Организаторами конференции выступили Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Комитетом по культуре и искусству Мурманской области.

Образовательные проекты, направленные на формирование у школьников мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижение детского и подросткового чтения, реализуются в регионе с 2015 года. В проекте «Глаголь добро!» в Мончегорске принимают участие школы, библиотеки системы культуры, местные СМИ и общественные организации. В марте 2017 года в Кировске состоялся муниципальный фестиваль «Успешные люди много читают».

В рамках фестиваля будут работать три площадки. Для дошкольных образовательных организаций – «В стране читающего детства» (ул. Горького, 10а, детский сад № 63). Для учреждений дополнительного образования – «В творческой мастерской педагогов дополнительного образования. Общаются профессионалы» (ул.Первомайская, 34, центр «Ровесник»). Для общеобразовательных организаций – «Продвижение книги и чтения: новые возможности» (ул. Аэронавтов, 4а, школы № 10).

На фестивале будет представлена система поддержки и развития детского и юношеского чтения в образовательном пространстве муниципалитета, планируется обсудить проблемы формирования и развития читательского интереса у школьников через организацию урочной и внеурочной деятельности, активное включение их в творческую деятельность.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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