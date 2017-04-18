На время взрывных работ 19 апреля планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 19 апреля планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 9-10 км (городское кладбище) автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 19 апреля, в среду, с 15.30 до 16.30.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /