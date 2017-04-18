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18.04.2017 14:30

Спортсмены УФСИН стали победителями соревнований по рукопашному бою

В физкультурно-оздоровительном комплексе города Колы состоялись открытый чемпионат и первенство Кольского района по рукопашному бою, в которых участвовали спортсмены различного возраста и ранга - от воспитанников ДЮСШ до опытных, закалённых бойцов Мурманска и области.

В данном турнире также участвовала и сборная УФСИН России по Мурманской области, в состав которой вошли три сотрудника ОСН «Айсберг» и один представитель ревдинской ИК-23.
Соревнования проходили два дня, в первом из которых всем необходимо было подтвердить свою квалификацию сдачей приёмов рукопашного боя. Бойцы, набравшие необходимое количество баллов, проходили в следующий тур, где их ожидали поединки.
Напряжённые, бескомпромиссные и жёсткие схватки не оставили равнодушными как болельщиков, так и специалистов. Самыми красивыми и драматичными ожидаемо выдались финалы.
В результате в личном первенстве среди мужчин победу в финальных схватках одержали представители сборной УФСИН, сумевшие положить в командную копилку два «золота» и одно «серебро».
Победители традиционно были награждены медалями и грамотами соответствующих степеней. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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