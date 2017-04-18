Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.04.2017 11:00

Завтра в Мурманске зазвучит сирена

Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации заполярной столицы информирует о том, что 19 апреля 2017 года на территории муниципального образования город Мурманск будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области.

Целью проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования РАСЦО для информирования населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.25
Евро = 59.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.