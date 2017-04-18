В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки "Революционный 1917. Документы свидетельствуют"

Елена Ястребова.

"Революционный 1917. Документы свидетельствуют". Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на открытие выставки из фондов Государственного центрального музея современной истории России.

В октябре 1917 года в нашей стране произошло одно из важнейших политических событий XX века — началась Гражданская война. В итоге, к власти пришли большевики, провозгласившие установление Советской власти. Горожане смогут окунуться в эпоху тех времен и поближе познакомиться с событиями Великой Октябрьской социалистической революции. На выставке будут представлены редкие документы и фотоматериалы, журналы, указы, памятные жетоны на революционную тематику.

Начало завтра в 17:00.

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