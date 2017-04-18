В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

08.30 – 14.00 пр. Кольский, 101, 167

ул. Баумана, 2

09.00 – 14.00 ул. Зои Космодемьянской, 21, 9

09.00 – 12.00 ул. Крупской, 66

ул. Шабалина, 3

09.00 – 16.00 ул. Лесная, 10, 8

09.00 – 15.00 ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Радищева, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5, 65/

09.00 – 16.00 ул. Гаджиева, 2/47

ул. Капитана Буркова, 49

ул. Самойловой, 4

пр. Кирова, 40

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Героев Рыбачьего, 33, 34

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска