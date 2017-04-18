В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 апреля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
08.30 – 14.00 пр. Кольский, 101, 167
ул. Баумана, 2
09.00 – 14.00 ул. Зои Космодемьянской, 21, 9
09.00 – 12.00 ул. Крупской, 66
ул. Шабалина, 3
09.00 – 16.00 ул. Лесная, 10, 8
09.00 – 15.00 ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00 ул. Радищева, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5, 65/
09.00 – 16.00 ул. Гаджиева, 2/47
ул. Капитана Буркова, 49
ул. Самойловой, 4
пр. Кирова, 40
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Героев Рыбачьего, 33, 34
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска