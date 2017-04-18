Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.04.2017 09:45

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 апреля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
08.30 – 14.00        пр. Кольский, 101, 167
ул. Баумана, 2
09.00 – 14.00        ул. Зои Космодемьянской, 21, 9
09.00 – 12.00        ул. Крупской, 66
ул. Шабалина, 3
09.00 – 16.00        ул. Лесная, 10, 8
09.00 – 15.00        ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00        ул. Радищева, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5, 65/
09.00 – 16.00        ул. Гаджиева, 2/47
ул. Капитана Буркова, 49
ул. Самойловой, 4
пр. Кирова, 40

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00        ул. Героев Рыбачьего, 33, 34

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.25
Евро = 59.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.