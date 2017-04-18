В областном центре после реконструкции открылся музей ГАИ - ГИБДД

Елена Белкина.

Музей ГАИ - ГИБДД распахнул свои двери после реконструкции. Рассказ об истории заполярного подразделения в обновленной экспозиции - с дежурной части. На выставке - фотографии из личных архивов, документы, элементы экипировки постовых милиционеров и полицейских разных лет. Техника, специальные средства, системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения, приборы, которые использовали в своей работе сотрудники ГАИ - ГИБДД. Музей носит имя Геннадия Леонтьевича Пасечного, который и основал его в 2001 году. Первыми гостями экспозиции, открытие которой приурочили к Дню ветеранов органов внутренних дел, стали третьеклассники мурманской прогимназии.





