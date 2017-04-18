В Мурманске состоялся чемпионат по зимним гонкам на льду с заносами

Артем Дашевский.

Чемпионат по зимним гонкам - на льду с заносами. В столице Заполярья прошел впервые. На стадионе "Строитель". Участие приняли 20 пилотов. Главного судью соревнований специально пригласили из Санкт-Петербурга. Технический регламент допуска авто - объемный. Главное - безопасность. Резина - не спортивная, а гражданская. То есть та, на которой участники ездят в повседневной жизни. Для победы - не столько опыт и стаж вождения, сколько умение чувствовать машину.

Участник соревнований (г. Мурманск) Дмитрий Елин: "На трассе самое сложное поймать машину, то есть когда ты пускаешь ее в занос, нужно сделать, чтобы занос не перерос в неуправляемый. Нужно удержать, потому что задние колеса в постоянном движении, а передние ты практически не чувствуешь".





