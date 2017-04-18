Вкусно и полезно. Никто не поспорит с тем, что творог для жителя Севера в меню обязателен

Татьяна Нестерова, Елена Сивонен.

А теперь о том, что вкусно и полезно. Молочные продукты. А именно - творог. Североморский завод работает только на натуральном сырье. Поставки из хозяйств региона, а также из Карелии. Творожных видов всего восемь. Среди них - творог отборный. Аналогов на торговых прилавках области - нет. Ежесуточно завод выпускает три тонны продукции. Современные технологии, оборудование - творят чудеса. Пятитонные ванны заменили три автоматизированные емкости, куда одновременно заливают 20 тонн молока.

Творогоизготовитель Лилия Такшеева:"В советское время было очень много ручного труда и считалось, что это тяжелое производство. Сейчас я в новом цеху работаю, на новом оборудовании, все компьютеризировано. То есть, намного легче стало работать. Работа, конечно, очень интересная".





