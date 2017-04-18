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18.04.2017 08:58

В областной "Кировке" прошел конкурс среди девочек "Очаровашка"

Артем Дашевский.

"Очаровашка-2017". В областном ДК Кирова - конкурс среди девочек. Посвятили 135-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Самым юным участницам - 6 лет. Один из этапов - "Креативное ателье - "Чудо-дерево". Надо было придумать необычный костюм, создать его и представить на сцене. В итоге, титул "Очаровашка- 2017" у Анастасии Скобелевой из Колы. Приз зрительских симпатий взяла Соня - Лаврененко - из Оленегорска.
Участница конкурса "Очаровашка-2017" (г. Оленегорск) Соня Лаврененко: "Я решила участвовать в "Очаровашке", потому что я очень умная и талантливая".


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