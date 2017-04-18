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18.04.2017 08:42

"Школа грамотного потребителя". Главный жилищный инспектор региона рассказала о новшествах в законодательстве жителям Мурмашей

Артем Дашевский.

"Школа грамотного потребителя" - пришла в Мурмаши. Семинар - в рамках проекта "Единой России". О новшествах в законодательстве, о грамотной работе управляющих компаний, о тарифах и платежах рассказала главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова. Каждый, кто пришел на встречу, - получил квалифицированную помощь в решении той или иной проблемы. Вопросы, на которые сразу не ответить, начальник ГЖИ взяла "на карандаш".
Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Мы постоянно ездим по всей МО, от самого севера до самого юга. Везде, где можно организовать, мы это делаем, потому, что ЖКХ это то, что касается каждого человека. В основном муниципалитеты сами инициативу проявляют, потому что есть вопросы, которые местные власти не до конца могут разъяснить. Потому что есть большая часть законодательства в ЖКХ, которые относятся к федеральным или органом госжилнадзора".


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