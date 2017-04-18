В Мурманске состоялась специализированная выставка, связанная со строительством и современными строительными технологиями

Татьяна Нестерова.

Специализированная выставка, связанная со строительством и современными стройтехнологиями - в Мурманске. При поддержке профильного министерства - разговор с молодежью. Вопросы профориентации. Региону сегодня не хватает строительных кадров. Тогда как объем работ - с каждым годом растет. Так, например, в планах - уже на этот и 2018 год - реконструкция кукольного театра и областной драмы.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Мурманская область развивается. Нам много еще, чего нужно строить, реконструировать в Мурманской области. И на ближайшие 100 лет у нас работы достаточно. Кто-то эту работу должен делать. Поэтому нам важно сегодня ребятам рассказать, что же они могут сделать для Мурманской области, и, конечно, для себя".









