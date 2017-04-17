Легко ли быть первым? Что гарантирует Кировску статус территории опережающего развития?

Анастасия Ярославская.

Мурманская область вошла в двадцатку регионов, где принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития. О необходимости распространения этого опыта сегодня шла речь на оперативном совещании в региональном правительстве. Особо подчеркнуто, - направление перспективное, муниципалитетам - по силам, ну, а первым этот путь пройдет Кировск.

Присвоение Кировску статуса территории опережающего социально-экономического развития - в масштабах области названо событием важным. Новое направление - новые перспективы. Постановление подписано в марте. И на выходе уже 8 соглашений с потенциальными резидентами. Проекты, как минимум, на 250 рабочих мест.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Есть надежда, и мы делаем все для этого, чтобы Кировск стал первым, но не последним моногородом, где будет применен режим ТОСЭР. С 2018 года на статус ТОСЭР по закону сможет претендовать любое монопрофильное муниципальное образование".

Завладеть вниманием инвесторов муниципалитетам предложено за счет привлекательных льгот и преференций тем, кто получит статус резидента. Но прежде нужно самим пройти определенный алгоритм. Свод процедур подготовлен, он должен быть утвержден на этой неделе. Опции минимизированы, сроки максимально сжаты, принцип "одного окна". Весь процесс - на практическом опыте кировчан. Теперь администрациям и других моногородов "карты в руки", их роль в работе - определяющая.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Коллеги, вы поняли, что ждать 2018 года не стоит - если есть воля к созданию в вашем муниципалитете ТОСЭР, эту работу надо начинать уже сейчас. У нас появляется очень мощный инструмент для развития монопрофильных территорий и этим инструментом надо, конечно же, воспользоваться".

Призыв - активизировать уборку снега в адрес всех без исключения глав. Жалоб много, поручение губернатора - чтобы с приходом тепла "не поплыть" - навалиться на проблему "всем миром". С претензиями по проезду в Териберку, наконец, разобрались. Глава района отчитался - транспортное сообщение, после долгого снежного плена - налажено.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Все вопросы сняты, рейсовые автобусы прошли согласно графика, всем поселки наши обеспечены".

Губернатор Мурманской области Марина Ковьтун: "Необходимо отметить, что дорога перекрывалась не потому что нет техники по ее очистке, а из-за отсутствия видимости, что опасно и для самой техники. Если видимость 1-2 метра, то расчищать дорогу не представляется возможным".

В эту пятницу в Мурманске вновь "Антитеррор". Ролевая игра для молодежи. Пять этапов. Смоделированные ситуации, задача которых - научить вести себя правильно в случаях угрозы. В сентябре - Всероссийская выставка-форум "Вместе - ради детей!" Федеральная диалоговая площадка по проблемам семьи и детства. Региону первому на Северо-Западе поручено провести это масштабное мероприятие.