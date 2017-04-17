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17.04.2017 18:35

В преддверии профессионального праздника пожарной охраны России чествовали ветеранов службы в Мурманске

Андрей Зайцев.

В преддверии Дня пожарной охраны, герои - ветераны службы, между собой, период с 17 по 30 апреля называют профессиональными святками. В эти дни проходят многочисленные встречи и мероприятия. В областном центре точку им поставит парад военной техники на площади Пять Углов.  Поколения, посвятившие себя борьбе с чрезвычайными ситуациями, спасению жизней, в первую очередь, интересует служба сегодня. Техника, оснащения, материальное обеспечение. Несмотря на то, что трудовой путь уже позади, они продолжают переживать за дело всей своей жизни.
Начальник ГОКУ “Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области” Александр Захаров: "Хоть всё меняется, но неизменными остаются наш профессионализм, мужество пожарных, взаимовыручка, это основные качества, которые присущи людям, которые выбрали профессию работника пожарной охраны".
Председатель совета ветеранов ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гуляев: "Всех ветеранов поздравляю с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, чрезвычайных ситуаций только в положительном плане".
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