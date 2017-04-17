Свидетели войны. Двигатели двух разбившихся советских самолетов в годы Великой Отечественной исследуют в Североморске

Алексей Елкин.

Двигатели 2-х разбившихся в годы Великой Отечественной войны советских самолетов доставлены в Североморск. Задачу выполнили поисковики отряда "Ваенга". По снегу агрегаты привезли на снегоходах, для дальнейшей передачи в музей военно-воздушных сил Северного флота. Судя по сохранившимся номерам, первый самолет - Як-9Д, что означает "дальний с увеличенным запасом топлива" - разбился в сентябре 44-го, во время испытаний. Это был самый массово выпускаемый советский истребитель. "Аппарат" требовалось "облетать" после ремонта и за штурвал сел сам командующий ВВС Северного флота Александр Харитонович Андреев.

Начальник отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, руководитель поискового отряда "Ваенга" Эдуард Миронов: "Но в результате технического сбоя двигателя, он - Андреев - был вынужден спрыгнуть с парашютом. Приземлился неудачно. Потом лечился в госпитале. Но остался жив, а самолет упал в болото и взорвался".

Второй разбившийся самолет - И-153 "Чайка". Самая первая - маневренная - модель поступившая на вооружение морской авиации Северного флота. Предположительно, летчик погиб в воздушном бою в августе-сентябре 41 года. Сегодня поисковики пытаются установить имя пилота. Запрос направлен в архив в Гатчине. Обе машины обнаружены в так называемом районе "загородного парка". В 3-х километрах от Североморска.





