Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.04.2017 18:30

Свидетели войны. Двигатели двух разбившихся советских самолетов в годы Великой Отечественной исследуют в Североморске

Алексей Елкин.

Двигатели 2-х разбившихся в годы Великой Отечественной войны советских самолетов доставлены в Североморск. Задачу выполнили поисковики отряда "Ваенга". По снегу агрегаты привезли на снегоходах, для дальнейшей передачи в музей военно-воздушных сил Северного флота. Судя по сохранившимся номерам, первый самолет - Як-9Д, что означает "дальний с увеличенным запасом топлива" - разбился в сентябре 44-го, во время испытаний. Это был самый массово выпускаемый советский истребитель. "Аппарат" требовалось "облетать" после ремонта и за штурвал сел сам командующий ВВС Северного флота Александр Харитонович Андреев.
Начальник отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, руководитель поискового отряда "Ваенга" Эдуард Миронов: "Но в результате технического сбоя двигателя, он - Андреев - был вынужден спрыгнуть с парашютом. Приземлился неудачно. Потом лечился в госпитале. Но остался жив, а самолет упал в болото и взорвался".
Второй разбившийся самолет - И-153 "Чайка". Самая первая - маневренная - модель поступившая на вооружение морской авиации Северного флота. Предположительно, летчик погиб в воздушном бою в августе-сентябре 41 года. Сегодня поисковики пытаются установить имя пилота. Запрос направлен в архив в Гатчине. Обе машины обнаружены в так называемом районе "загородного парка". В 3-х километрах от Североморска.
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.29
Евро = 59.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.