Главный христианский праздник. Как отметили в Заполярье Светлое Христово Воскресение?

Яков Осетров, Анастасия Ярославская.

Православные продолжают отмечать Светлую седьмицу, которая началась с главного праздника всех верующих - Пасхи. В этом году православная совпала с католической, что бывает не часто, так что радость стала всеобщей.

Пасха объединяет миллионы людей верой и общими святынями. Главная - Благодатный огонь - сходит на землю в Иерусалиме и оттуда шествует по всему миру. В том числе - в Мурманск. Много лет подряд почётную миссию доставки священной капсулы выполняет Эдуард Барахтин.

Эдуард Барахтин: "Я каждые 12 лет говорю, что нас кто-то сопровождает, прям какие-то силы чувствуются и у нас все очень ровно, все хорошо, без сучка, без задоринки".

Из-за погоды рейс задерживался, но десятки людей, собравшись в аэропорту, готовы ждать. Встреча была тёплой. Смягчив жесткие правила безопасности, первые свечи разрешили зажечь здесь же, в зале.

Блиц: "Наконец-то, дождались вот этот Благодатный огонь, который мы ждали очень долго. Сейчас поставим дома и раздадим друзьям. - Для меня лично - это вера в Бога, конечно, с которой я пришла и он мне помогает, вы знаете, в трудную минуту я всегда обращаюсь к нему".

Святыню доставили в Североморский храм Андрея Первозванного и мурманский Свято-Никольский кафедральный собор, откуда каждый до конца недели может затеплить свечку и унести благодатную частицу в свой дом. И также до конца седьмицы - продолжаются праздничные литургии.

Крестный ход символизирует дорогу, ведущую к любви и свету. Путь к спасению, доступный каждому, кто очистится от зла, зависти, ненависти и начнёт делать добрые дела, прислушиваясь к своему внутреннему голосу.

Настоятель храма Спас-на-Водах, протоиерей Андрей Амелин: "Совесть, как мы знаем, - это голос Божьей в душе человека. Не умрёт, а перейдёт от смерти в жизнь. Смерть это всего лишь исход души из тела. Это не закрытая дверь. Это дверь, ведущая в вечность".

О том же - торжественная служба, где сотни голосов - звучат как один.

Люди молятся, думают о вере, дающей смысл жизни - и в душах рождается гармония, которая пробуждает самые светлые чувства.

Литургия прошла без происшествий, а пожелание у прихожан одно: чтобы вернуться ночью домой, в такие праздники нужен общественный транспорт.

На настроение это, впрочем, не повлияло. Причастившись, православные будут всю неделю устраивать пиршества с куличами, ходить в гости и радоваться жизни - в этом и заключается смысл Пасхи.