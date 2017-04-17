Здание Североморского районного суда стало площадкой проведения антитеррористической учебной тренировки

Алексей Елкин.

Отработано взаимодействие судебных приставов, полиции и спасателей. В таких случаях приглашаются представители органов власти и других судов. Вся легенда учений основана на возможных реальных угрозах. Первый этап - попытка пронести оружие. Убедительно и артистично роль злоумышленника сыграл сотрудник силового подразделения. Он же продемонстрировал, как осужденный, несогласный с приговором, в порыве ярости способен броситься на судью либо совершить побег.

Начальник пожарно-спасательного гарнизона ЗАТО г. Североморск Алексей Порфирьев: "Подобные тренировки они очень полезны. Не только для судебных приставов, которые сегодня проводили тренировки, но и для нас. Учимся мы, учатся они".







