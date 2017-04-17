Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.04.2017 15:55

Мурманская область вошла в двадцатку регионов, где принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития

Анастасия Ярославская.

О необходимости распространения этого опыта сегодня шла речь на оперативном совещании в региональном правительстве. Особо подчеркнуто - направление перспективное, муниципалитетам - по силам, ну, а первым этот путь пройдет Кировск. Присвоение ему статуса территории опережающего социально-экономического развития - в масштабах области названо событием важным. Это и другим открывает новые перспективы. Постановление подписано в марте. На выходе уже 8 соглашений с потенциальными резидентами. Проекты как минимум на 250 рабочих.  Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Есть надежда, и мы делаем все для этого, чтобы Кировск стал первым, но не последним у нас городом, где будет применен режим ТОСЭР. С 2018 года на статус ТОСЭР по закону сможет претендовать любое монопрофильное муниципальное образование".
Завладеть вниманием инвесторов муниципалитетам предложено за счет привлекательных льгот и преференций тем, кто получит статус резидента. Но прежде нужно самим пройти определенный алгоритм. Свод процедур подготовлен, он должен быть утвержден на этой неделе. Опции минимизированы, сроки максимально сжаты, принцип "одного окна". Теперь администрациям моногородов "карты в руки", их роль в работе - определяющая. Призыв - активизировать уборку снега в адрес всех без исключения глав. Жалоб много, поручение губернатора - чтобы с приходом тепла не поплыть - навалиться на проблему "всем миром". С претензиями по проезду в Териберку, наконец, разобрались. Глава района отчитался - транспортное сообщение, после долгого снежного плена - налажено.
Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Все вопросы сняты, рейсовые автобусы прошли согласно графика, всем поселочки наши обеспечены".
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Необходимо отметить, что дорога перекрывалась не потому что нет техники по ее очистке, а из-за отсутствия видимости, что опасно и для самой техники. Если видимость 1-2 метра, то расчищать дорогу не представляется возможным".

← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.29
Евро = 59.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.