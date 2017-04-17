Мурманская область вошла в двадцатку регионов, где принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития

Анастасия Ярославская.

О необходимости распространения этого опыта сегодня шла речь на оперативном совещании в региональном правительстве. Особо подчеркнуто - направление перспективное, муниципалитетам - по силам, ну, а первым этот путь пройдет Кировск. Присвоение ему статуса территории опережающего социально-экономического развития - в масштабах области названо событием важным. Это и другим открывает новые перспективы. Постановление подписано в марте. На выходе уже 8 соглашений с потенциальными резидентами. Проекты как минимум на 250 рабочих. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Есть надежда, и мы делаем все для этого, чтобы Кировск стал первым, но не последним у нас городом, где будет применен режим ТОСЭР. С 2018 года на статус ТОСЭР по закону сможет претендовать любое монопрофильное муниципальное образование".

Завладеть вниманием инвесторов муниципалитетам предложено за счет привлекательных льгот и преференций тем, кто получит статус резидента. Но прежде нужно самим пройти определенный алгоритм. Свод процедур подготовлен, он должен быть утвержден на этой неделе. Опции минимизированы, сроки максимально сжаты, принцип "одного окна". Теперь администрациям моногородов "карты в руки", их роль в работе - определяющая. Призыв - активизировать уборку снега в адрес всех без исключения глав. Жалоб много, поручение губернатора - чтобы с приходом тепла не поплыть - навалиться на проблему "всем миром". С претензиями по проезду в Териберку, наконец, разобрались. Глава района отчитался - транспортное сообщение, после долгого снежного плена - налажено.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Все вопросы сняты, рейсовые автобусы прошли согласно графика, всем поселочки наши обеспечены".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Необходимо отметить, что дорога перекрывалась не потому что нет техники по ее очистке, а из-за отсутствия видимости, что опасно и для самой техники. Если видимость 1-2 метра, то расчищать дорогу не представляется возможным".



