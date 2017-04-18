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18.04.2017 15:00

В исправительных колониях и следственных изоляторах Мурманска и области отметили Пасху

В воскресенье вместе со всем православным миром верующие осуждённые и подследственные, содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Заполярья, отмечали Светлый праздник Пасхи.

В учреждениях прошли праздничные богослужения, состоялись пасхальные крестные ходы. Были внесены изменения в распорядок дня для членов православной общины. По сложившейся традиции, накануне праздника священнослужители привезли в колонии и СИЗО области освящённые яйца и куличи.
Мурманский следственный изолятор №1 посетил представитель Русской православной церкви отец Роман (Новрузов), который также является помощником начальника УФСИН по вопросам организации работы с верующими. Он поздравил сотрудников учреждения и осужденных отряда хозяйственного обеспечения с праздником Святой Пасхи, рассказал о его истории и традициях, об исключительном значении для православных христиан, особо отметив важность соблюдения Заповедей Божиих. Также отец Роман посетил камеры режимного корпуса, побеседовал с подследственными на церковно-нравственные темы. У верующих была возможность помолиться в часовне при СИЗО-1.
В апатитском следственном изоляторе №2 в этот праздничный день женщинам в дополнение к традиционному пасхальному угощению раздали конфеты и печенье. В клубе мурмашинской исправительной колонии особого режима №16 осуждённым показали художественный фильм о библейских событиях.
В период Светлой Седмицы во всех храмах при колониях также пройдут Божественные литургии.
Напомним, что на территории учреждений региональной УИС функционируют храмы в ИК-16, ИК-17, ИК-18, ИК-23, часовни в КП-20 и СИ-1, а также молельные комнаты в СИ-2 и КП-24. За каждым учреждением закреплен приход, настоятель которого окормляет осуждённых. Помимо проведения традиционных праздников, в колониях совершается Божественная литургия, проводятся молебны, таинство исповеди, крещение, венчание, собеседование, силами осужденных проходит ежедневное молитвенное правило. В каждом исправительном учреждении есть библиотека православной литературы. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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