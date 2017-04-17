Грамотно действовать при угрозе теракта молодёжь Мурманской области научат с помощью ролевой игры «Антитеррор»

21 апреля в Мурманске по инициативе Центра противодействия экстремизму и отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области при поддержке отдела по делам молодежи регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям состоится ролевая игра для студентов и участников молодежных общественных объединений «Антитеррор-2017». Цель игры – с помощью смоделированных ситуаций научить молодых людей правильно поступать в случаях угрозы террористического акта и фактов экстремистской пропаганды.

Сегодня на оперативном совещании с руководителями исполнительных органов власти и местного самоуправления Мурманской области губернатор Марина Ковтун дала поручение распространить опыт проведения таких мероприятий на другие муниципалитеты региона.

«Как всем известно, панацеи от террора нет. Однако всегда есть шанс минимизировать вред от теракта. Яркий пример этого нам подали жители Петербурга две недели назад. Именно правильные действия как работников метрополитена и полицейских, так и обычных граждан помогли избежать паники и спасли немало жизней. Вывод из этого напрашивается сам собой: знать, как правильно себя вести, и грамотно действовать в чрезвычайной ситуации должен каждый. Чтобы снабдить такими знаниями и навыками, прежде всего, молодых людей, в Мурманске уже второй раз пройдет ролевая игра «Антитеррор-2017», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона поручила министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям разработать методические рекомендации по проведению подобных игр на муниципальном уровне и направить их в муниципальные образования Мурманской области. Руководство муниципалитетов губернатор призвала со всей серьезностью и ответственностью отнестись к такого рода мероприятиям и организовать их проведение в городах и районах области.



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