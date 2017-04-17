Дорогостоящий телефон по заниженной цене. Мурманчанин перевел мошенникам более 38 тысяч рублей

Елена Ястребова.

Заказать товар по Интернету и лишиться денег. Мурманчанин перевел мошенникам более 38 тысяч рублей. Как рассказал мужчина, на одном из сайтов он нашел выгодное предложение. Брендовый смартфон продавали по заниженной цене. В ходе переписки с "представителем компании" договорился о сделке. Но чтобы телефон не ушел, надо внести предоплату. Мужчина так и сделал. Он перевел "продавцу" более 38 тысяч рублей на указанный ему расчетный счет. Посылку потерпевший так и не получил, а телефоны компании оказались недоступны.

Возбуждено уголовное дело.

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