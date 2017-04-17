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17.04.2017 14:05

Морские пехотинцы Северного флота завершают воздушно-десантную подготовку за зимний период обучения

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты, а также разведчики мотострелковых соединений сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к завершающим занятиям по воздушно-десантной подготовке в зимнем периоде обучения. Несмотря на часто меняющиеся метеорологические условия, флотские парашютисты уверенно выполняют план прыжков с парашютом. До конца апреля им остаётся выполнить порядка 8 процентов от запланированного количества прыжков в зимнем периоде обучения..

Воздушно-десантной подготовке военнослужащих соединений сухопутных и береговых войск Северного флота уделяется особое внимание. При этом основной упор делается на безопасность её проведения.
Военнослужащие выполняют прыжки в различном диапазоне высот. Как правило – от 700 до 800 метров. Прыжки совершаются с вертолета Ми-8 авиабазы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.
Выполнению практических прыжков с парашютом предшествует серьезная теоретическая подготовка десантников и занятия на наземных тренажерах, установленных в расположении соединения. С началом зимнего периода обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. На универсальном парашютном тренажере разведчики и морские пехотинцы отрабатывали практические элементы выхода из самолета, вертолёта и приземления.
В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием – автоматом Калашникова АК-74, который закрепляется особым способом, чтобы не мешать в воздухе при управлении парашютом. После приземления и погашения куполов, морские пехотинцы и мотострелки отрабатывают тактические действия по обороне района высадки, ведению круговой обороны, захвату и удержанию укрепленных огневых точек.

Пресс-служба Северного флота
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