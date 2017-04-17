Победительницей областного конкурса и обладательницей звания «Очаровашка-2017» стала Анастасия Скобелева из Колы

В минувшую субботу в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс среди девочек «Очаровашка-2017», посвященный 135-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского.

8 юных конкурсанток из Мурманска, Колы, Полярных Зорь, Оленегорска и поселка Тулома отправились в путешествие по сказкам писателя.

Юные участницы представили на суд жюри визитные карточки и творческие номера в образе героев из сказок Корнея Чуковского. На этапе «Креативное ателье» маленькие модницы продемонстрировали наряды, изготовленные из подручных материалов.

В номинации «Фантазия-2017» победу одержала Анастасия Скобелева из Кольского районного центра культуры, в номинации «Умница-2017» - София Друзьева из Городского дворца культуры города Полярные Зори, в номинации «Обаяние-2017» - Надежа Мирошникова из Туломского сельского дома культуры, а в номинации «Рукодельница-2017» - Софья Болдовская из мурманского Дома культуры «Первомайский».

Эвелину Ильющиц из Туломского сельского Дома культуры наградили в номинации «Артистичность-2017», Алису Калмакову из Городского Дворца культуры города Полярные Зори – в номинации «Улыбка-2017», а Елизавету Рыбакову из мурманской гимназии № 2 – в номинации «Сказочница-2017».

Софья Лавриненко из оленегорского Центра культуры и досуга «Полярная звезда» была удостоена номинации «Очарование-2017» и по результатам интернет-голосования она получила приз зрительских симпатий.

Второй Вице «Очаровашка-2017» признали мурманчанку Елизавету Рыбакову, а Первой Вице «Очаровашка-2017» – Алису Калмакову из города Полярные Зори.

Победительницей областного конкурса и обладательницей звания «Очаровашка-2017» стала Анастасия Скобелева из Кольского районного Центра культуры.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области