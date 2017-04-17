Представитель Общественного совета при УМВД России по Мурманской области провела для сотрудников патрульно-постовой службы Мурманска занятие

По инициативе руководства отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Мурманску в соответствии с планом занятий по служебной подготовке член Общественного совета при УМВД России по Мурманской области, член Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области Евгения Луковицкая совместно с начальником отдела информации и общественных связей областного управления МВД России Мариной Шиховой провели занятие с полицейскими.

Темой занятия стало общение с гражданами в рамках действующей нормативно-правовой базы, регламентирующей работу полицейских. В том числе это относится к правонарушителям. «По роду моей общественной деятельности я часто посещаю исправительные колонии, изоляторы временного содержания. Категория людей, с которыми сотрудникам правоохранительных органов приходится чаще всего общаться – это как правило не законопослушные граждане, а люди, преступившие закон. Однако это не дает оснований для оскорбления этих людей, применения к ним любого физического воздействия и других действий, унижающих человеческое достоинство», - подчеркнула Евгения Луковицкая.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД области Марина Шихова в свою очередь отметила, что в настоящее время все действия полицейских фиксируются на видеокамеры мобильных телефонов и незамедлительно попадают в сеть Интернет. Именно поэтому любые противоправные действия полицейских сразу же становятся достоянием широкого круга общественности. Шихова призвала сотрудников патрульно-постовой службы неукоснительно соблюдать ведомственные приказы и не допускать противоправных действий вне зависимости, заснимут это граждане на видео или нет. «Вы – та служба, которая стоит на передовом крае борьбы с преступностью. По вашим действиям жители Заполярья оценивают работу полиции, и поэтому так важно, чтобы сотрудники ППС четко и грамотно исполняли свои служебные обязанности», - отметила представитель областного управления МВД.

Кроме того, Шихова заметила, что нередко граждане начинают провоцировать сотрудников полиции, оскорблять их при исполнении служебных обязанностей или даже пытаться причинить телесные повреждения. Такие факты не должны оставаться без внимания, подчеркнула Шихова. Процессуальная практика и возбуждение в регионе значительного количества уголовных дел по ст. 318 и 319 УК РФ – тому подтверждение.

В завершение занятия Евгения Луковицкая пожелала полицейским безопасных и спокойных смен на дежурствах.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области